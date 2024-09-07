Украинец Цветов выиграл второе "золото" Паралимпиады, опередив двух россиян

Украина выиграла 17-е "золото" на Паралимпиаде-2024

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. Первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игорь Цветов.

В финальном забеге на 200 метров в классе Т35 украинец выиграл золотую медаль. Об этом сообщает "Телеграф"

Второе и третье места заняли нейтральные атлеты из РФ Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Еще один представитель Украины Иван Тетюхин финишировал пятым. Добавим, что Цветов показал лучший результат сезона в этой дисциплине.

Напомним, на счету сборной Украины 68 наград на Паралимпиаде-2024, включая 17 золотых медалей. 2 сентября Цветов финишировал первым в забеге на 100 метров, также опередив двух представителей России.

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.