Юна українська чемпіонка поставила на місце суперницю з Росії (відео)

Українка проігнорувала суперницю із РФ на церемонії нагородження

Чемпіонка світу серед молоді з карате українка Марія Гнесь влаштувала протест після церемонії нагородження через присутність на етапі Юнацької Ліги у Венеції російських атлетів. Нещодавно загарбники вбили у Києві 10-річного каратиста.

Юна українка відмовилася від спільних фото з представницею РФ Веронікою Гашніковою, яка перемогла у цій категорії. Про це повідомляє пресслужба Української Федерації Карате в Instagram.

До речі, до протесту Марії приєдналася також і Анна Ващишин, яка посіла третє місце у цій ваговій категорії. Таким чином, українки залишили росіянку на подіумі на самоті.

"Цей вчинок став проявом її непохитної громадянської позиції. Батько Марії, який захищає Україну, служить у Збройних силах, і для неї цей жест — не лише протест, а питання гідності та підтримки своєї країни в часи війни. Марія показала, що її боротьба на татамі — це не лише про спорт, а й про патріотизм і незламність", — зазначили у Федерації.

Нагадаємо, спортсмен Ігор Цвєтов, який представляв Україну на Паралімпіаді-2020, відмовився від спільного фото з росіянами. 2024 року Ігор двічі піднявся на найвищий щабель п’єдесталу, випередивши двох росіян.