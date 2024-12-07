Шевченко представил "Золотой мяч" в Киеве (эксклюзивные фото, видео)

Желающие смогут увидеть награду не только в столице

Двадцать лет назад, в декабре 2004 года, Андрей Шевченко получил самую престижную индивидуальную награду в мире футбола — "Золотой мяч". Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) в честь годовщины награждения привез награду в Украину.

"Золотой мяч" выставили в Киеве в парке им. Тараса Шевченко. На месте события побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Я верю в то, что в Украине будет 4-й "Золотой мяч". Я понял важность спорта, футбола для нашей страны. 20 лет назад я выиграл "Золотой мяч". Я поблагодарил своего первого тренера, Шпакова Александра Александровича и хочу очень сильно поблагодарить Валерия Васильевича Лобановского", — заявил "Шева".

Андрей Шевченко презентовал "Золотой мяч" в Киеве

"Золотой мяч" пробудет в Киеве с 7 по 15 декабря, а уже 16 декабря отправится в турне по Украине. Впоследствии "Укрзализныця" провезет трофей по Украине. Планируется, что приз побывает в Краматорске, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и родном для Шевченко Яготине. В каждом городе награда будет выставлена на центральном железнодорожном вокзале и доступна всем желающим.

За всю историю "Золотого мяча" трое украинцев завоевали трофей: Олег Блохин в 1975-м году, Игорь Беланов — в 1986-м и Шевченко в 2004-м. В 2024 году награду выиграл испанец Родри. На сайте "Телеграф" доступно полное видео церемонии награждения ЗМ-2024.