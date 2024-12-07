Шевченко представив "Золотий м'яч" у Києві (ексклюзивні фото, відео)

Охочі зможуть побачити нагороду не тільки у столиці

Двадцять років тому, у грудні 2004-го, Андрій Шевченко отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу — "Золотий м'яч". Голова Української асоціації футболу (УАФ) на честь річниці відзнаки привіз нагороду в Україну.

"Золотий м'яч" виставили в Києві в парку ім. Тараса Шевченка. На місці події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

"Я вірю в те, що в Україні буде 4-й "Золотий м'яч". Я зрозумів важливість спорту, футболу для нашої країни. 20 років тому я виграв "Золотий м'яч". Я подякував своєму першому тренеру, Шпакову Олександру Олександровичу та хочу дуже сильно подякувати Валерію Васильовичу Лобановському", — заявив "Шева".

Андрій Шевченко презентував Золотий м'яч в Києві

"Золотий м'яч" пробуде в Києві з 7 по 15 грудня, а вже 16 грудня вирушить у турне Україною. Згодом "Укрзалізниця" провезе трофей Україною. Планується, що приз побуває у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Шевченка Яготині. У кожному місті нагорода буде виставлена на центральному залізничному вокзалі й доступна для всіх охочих.

За всю історію "Золотого м'яча" троє українців здобували трофей: Олег Блохін у 1975-му році, Ігор Бєланов — у 1986-му та Шевченко у 2004-му. У 2024 році нагороду виграв іспанець Родрі. На сайті "Телеграф" доступне повне відео церемонії нагородження ЗМ-2024.