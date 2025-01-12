"Реал" - "Барселона": онлайн-трансляция Эль-Класико за Суперкубок Испании
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самые титулованные клубы Испании сойдутся в битве за трофей
В воскресенье, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) состоится финальный поединок за Суперкубок Испании "Реал" — "Барселона". К слову за мадридский суперклуб выступает украинский вратарь Андрей Лунин.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча "Реал" — "Барселона" (обновляется)
"Реал" и "Барселона" сыграли 17 матчей на уровне Суперкубка Испании. На счету мадридцев 11 побед, 2 ничьи и 5 поражений.
Отметим, в финале четырех Суперкубка Испании каталонцы разобрались с "Атлетико" Бильбао (2:0), а мадридцы расправились с "Мальоркой" (3:0).
Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Реал" — "Барселона", а также делился прогнозом на битву за Суперкубок Испании.
Напомним, осенью 2024 года "Барселона" уничтожила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0 в рамках матча Ла Лиги. Сливочные после этого стали лучшим клубом мира, выиграв Межконтинентальный кубок. Один из голов тогда забил юный суперталант Сине-гранатовых Ламин Ямаль, который недавно завел новую девушку.