"Реал" - "Барселона": онлайн-трансляция Эль-Класико за Суперкубок Испании

Самые титулованные клубы Испании сойдутся в битве за трофей

В воскресенье, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) состоится финальный поединок за Суперкубок Испании "Реал" — "Барселона". К слову за мадридский суперклуб выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Реал" — "Барселона" (обновляется)

"Реал" и "Барселона" сыграли 17 матчей на уровне Суперкубка Испании. На счету мадридцев 11 побед, 2 ничьи и 5 поражений.

Отметим, в финале четырех Суперкубка Испании каталонцы разобрались с "Атлетико" Бильбао (2:0), а мадридцы расправились с "Мальоркой" (3:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Реал" — "Барселона", а также делился прогнозом на битву за Суперкубок Испании.

Напомним, осенью 2024 года "Барселона" уничтожила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0 в рамках матча Ла Лиги. Сливочные после этого стали лучшим клубом мира, выиграв Межконтинентальный кубок. Один из голов тогда забил юный суперталант Сине-гранатовых Ламин Ямаль, который недавно завел новую девушку.