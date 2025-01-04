Провокация сработала? Назван следующий соперник Усика

Боксеры уже дрались между собой

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), вероятно, проведет второй бой против британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Такое желание изъявил руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который организовал шоу Усик — Фьюри дважды. Его слова приводит secondsout.

"Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть бой Усик — Дюбуа", — заявил Турки Аль аш-Шейх.

К слову, после боя Усик — Фьюри 2 Дюбуа устроил небольшую провокацию, ворвавшись на ринг и вызвав Александра на реванш. Усик обратился к Турки Аль аш-Шейху, чтобы тот организовал этот поединок.

Отметим, в феврале Дюбуа по прозвищу "Динамит" ожидает первая защита титула IBF. Соперником Даниеля станет бывший чемпион мира Джозеф Паркер из Новой Зеландии. Если Дюбуа пройдет Паркера, то можно смело сказать, что британец и украинец проведут реванш на кону которого будет стоять титул абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Дюбуа завоевал пояс IBF, нокаутировав британца Энтони Джошуа. К слову, этот бой стал чемпионским благодаря щедрости Усика, который добровольно отказался от пояса перед реваншем с "Цыганским королем".

Добавим, что Усик нокаутировал Дюбуа в августе 2023 года. Этот поединок запомнился ударом ниже пояса в исполнении "Динамита", после чего Александр долгое время приходил в себя. К слову, команда Даниеля считает, что украинец симулировал, либо оказался в нокауте.