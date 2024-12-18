Ломаченко не завершал карьеру: новость оказалась шуткой

Новость об уходе "Матрицы" из бокса оказалась фейковой

Известный украинский боксер Василий Ломаченко не объявлял о завершении карьеры. Новость о том, что украинский боксер прощается с боксом оказалась шуткой.

Об этом сообщает "Телеграф". Дело в том, что первоисточником новости оказался фейковый аккаунт инсайдера Майкла Бенсона в соцсети Х.

Дело в том, что настоящий Бенсон продал свой аккаунт. Саудовская Аравия выкупила аккаунт инсайдера и переименовала его в @ringmagazine. Таким образом, новость о том, что Василий в 36 года вешает перчатки на гвоздь оказалась лишь шуткой. Отметим, слухи об окончании карьеры боксера ходят уже несколько месяцев.

Напомним, в мае 2024 года в Австралии состоялось большое шоу профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в легком весе Василий Ломаченко (18–3, 12 КО) — Джордж Камбосос-младший (21–3, 10 KO). Украинец нокаутировал оппонента и завоевал титулы IBF и IBO. К слову, в этой весовой категории чемпионским поясом владеет еще один украинец — Денис Беринчик.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ударных дронов РФ пострадала дача Ломаченко. Боксер никак не комментировал этот инцидент.