"Шахтер" не избежал разгрома от "Баварии" в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий клуб дал бой немецкому гранду

Во вторник, 10 декабря, "Шахтер" сыграл с "Баварией" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Горнякам осталось провести всего две игры в этом раунде главного еврокубка.

Встреча, проходившая в Гельзенкирхене (Германия) на арене "АУФ Шальке", завершилась со счетом 5:1 в пользу "Баварии". Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки удачно стартовали во второй игре кряду, но вновь итог встречи был не за украинским клубом. На 5-й минуте Кевин, получив передачу от Александра Зубкова, реализовал выход один на один. Дончане неплохо оборонялись, но пропустили два к перерыву. За мюнхенцев отличились Конрад Лаймер и Томас Мюллер.

Во втором тайме "Бавария" дожала Горняков — отличились Майкл Олисе (дубль) и Джамал Мусиала.

"Шахтер" – "Бавария" – 1:5

Голы: Кевин (5) – Лаймер (11), Мюллер (45), Олисе (70, пенальти; 93), Мусиала (87)

Предупреждения: Крыськив (55), Траоре (82) – Сане (7), Горецка (82)

"Шахтер": Ризнык, Грам, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон (Крыськив, 46), Кевин (Эгиналду, 77), Судаков, Бондаренко (Педриньо, 77), Зубков (Невертон, 83), Сикан (Траоре, 46)

"Бавария": Перец, Геррейру (Боэй, 65), Ким Мин Чжэ (Дайер, 88), Упамекано, Лаймер (Асну, 88), Киммих, Горецка, Сане (Тель, 65), Олисе, Мусиала, Мюллер (Ибрагимович, 88)

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Бавария":

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1). В 5 туре дончане проиграли ПСВ в матче-триллере (2:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Боруссией" Д и "Брестом".