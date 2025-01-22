Пижонский пенальти и долгожданная победа: "Шахтер" обыграл Пиратов в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий клуб наконец-то взял 3 очка в главном еврокубке

В среду, 22 января, донецкий "Шахтер" в рамках матча 7-го тура основного єтапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 принимал французский "Брест". Накануне Горняки провели тренировочный сбор в Турции.

Встреча, проходившая в Гельзенкирхене (Германия) на "Арене АуфШальке", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки провели свой лучший первый тайм в сезоне. Донецкий клуб блестяще атаковал и умело защищался, оформив два гола за первые 45 минут. Голами отличились Кевин и Георгий Судаков, реализовавший пенальти паненкой.

Во втором тайме дончане сосредоточились на обороне, отстояв необходимый результат. Пираты (прозвище "Бреста") не смогли организовать штурм ворот Горняков. Таким образом, "Шахтер" добыл первую победу в обновленной ЛЧ.

"Шахтер" – "Брест" – 2:0

Голы: Кевин (18), Судаков (37, пенальти)

Предупреждения: Степаненко (77) – Ндиай (22)

"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас (Конопля, 71), Крыськив, Кевин, Судаков (Бондаренко, 83), Марлон (Степаненко, 71), Педриньо (Зубков, 83), Эгиналду (Траоре,55)

"Брест": Бизот, Перейра Лаже, Ндиай, Шардонне, Ляля, Маньетти, Фернандес (Кулибали, 85), Камара (дель Кастильо, 60), Думбия (Февр, 60), Ажорк (Сима, 60), Бальде (Салах, 71)

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Брест" будет доступен здесь позднее.

Напомним, по итогам семи туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков, приблизившись к зоне плей-офф. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.