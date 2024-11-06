Супергол и камбэк: "Шахтер" добыл первую победу в Лиге чемпионов (видео)

Горняки наконец-то забили и победили в главном еврокубке

В среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" принимал швейцарский "Янг Бойз" в рамках матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне Горняки сыграли с киевским "Динамо" в главном дерби страны.

Встреча, проходившая в Гельзенкирхене (Германия) на "Арене АуфШальке", завершилась со счетом 2:1 в пользу Горняков. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм начался с атак Горняков, однако первыми забили гости. На 27-й минуте Кастриот Имери, воспользовавшись ошибкой Бондаренко в обороне, легко прошил Ризныка ударом с линии штрафной. Дончане отыгрались уже в следующей атаке — Александр Зубков замкнул идеальный прострел Судакова. Под занавес первой половины сам Георгий сотворил небольшое футбольное чудо, оформив чудо гол.

Во втором тайме Горняки сыграли по счету, сохранив нужный им результат на табло.

"Шахтер" – "Янг Бойз" – 2:1

Голы: Зубков (31), Судаков (41) – Имери (28)

Предупреждения: Конопля (81) – Блум (40), Атекаме (45+3), Ниасе (70)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков, Крыськив (Степаненко, 93), Бондаренко (Франьич, 93), Кевин (Марлон, 79), Эгиналду (Сикан, 68), Зубков

"Янг Бойз": Келлер, Блум, Бенито (Лакоми, 33), Лаупер (Смит, 62), Атекаме, Колли (Виржиньюс, 62), Ниасе, Угринич, Маль (Элиа, 62), Имери (Монтейру, 46), Ганвула

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Янг Бойз" будет доступен здесь в ближайшее время.

Напомним, по итогам четырех туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка, забив первый гол на евроарене лишь в 4 туре. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). В третьем туре "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, ПСВ, и "Брестом".