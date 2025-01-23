Победа ничего не гарантирует: что нужно "Шахтеру" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Положению дончан в Лиге чемпионов не позавидуешь

Донецкий "Шахтер" имеет призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне Горняки провели зимний сбор в Турции.

Об этом сообщает telegram-канала журналиста Игоря Семйона. Статистический портал Opta оценил вероятность выхода Горняков в следующий этап ЛЧ всего в 0,1%

Для попадания в топ-24 команд Лиги чемпионов "Шахтеру" в последнем туре с "Боруссией" Д необходима только победа и выполнение трех условий из шести. Если Горняки выиграют со счетом 1:0, то им необходимы:

поражение "Бенфики" от "Ювентуса" с разницей в 8 мячей и более;

поражение ПСЖ от "Штутгарта" с разницей в 8 мячей и более;

поражение "Спортинга" от "Болоньи" с разницей в 7 мячей и более;

поражение "Штутгарта" от ПСЖ с разницей в 5 мячей и более;

ничья или поражение "Манчестер Сити"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ !

ничья или поражение "Динамо" Загреб в матче с "Миланом".

В случае поражения или ничьи "Шахтер" вылетит из еврокубков.

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов

Напомним, по итогам семи туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков, приблизившись к зоне плей-офф. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.