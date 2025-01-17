Довбик ворвался в топ-5 лучших бомбардиров Серии А (видео)

Украинский нападающий отметился очередным голом в чемпионате Италии

В пятницу, 17 января, "Рома" в рамках матча 21-го тура Серии А сезона 2024/25 принимала "Дженоа". В составе Волков свой седьмой гол в первенстве записал на свой счет украинец Артем Довбик, который ранее реализовал пенальти в поединке против "Болоньи" (2:2).

Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, Артем вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата Италии.

На 25-й минуте встречи Довбик забил гол, удачно сыграв на добивании. Артем оказался в нужное время в нужном месте и открыл счет в игре. Встреча в итоге завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян.

Видео гола Довбика в ворота "Дженоа"

Этот успех позволил "Роме" подняться на 10-е место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" опустилась на 11-ю строчку. Довбик с 7 голами догнал Ромелу Лукаку ("Наполи") в списке бомбардиров чемпионата Италии, лидирует в нем Матео Ретеги из "Аталанты" (13 голов).

Напомним, Довбик по итогам выступлений в "Жироне" (Испания) оказался в числе номинантов на "Золотой мяч-2024" и занял 29-е место в голосовании за лучшего игрока мира. К слову, в декабре 2024 года Артем сыграл блестящий матч в Кубке Италии, оформив дубль в ворота "Сампдории" (4:1) за 10 минут.