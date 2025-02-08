Чисора - Валлин: онлайн-трансляция боя

Битва супертяжей пройдет в Манчестере

В субботу, 8 февраля, в Манчестере (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сразятся британец Дерек Чисора (35-13, 23 КО), у которого один из сильнейших ударов в боксе, и шведский гигант Отто Валлин (27-2, 15 КО).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Чисора — Валлин. Начало трансляции в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция вечера бокса Чисора — Валлин (обновляется)

Ранний андеркард шоу Чисора — Валлин начнется в 19:00 по киевскому времени и будет доступен для бесплатного просмотра.

Что на кону боя Чисора — Валлин

Изначально планировалось, что бой будет обычным рейтинговым, однако поединок стал отборочным за второе место в рейтинге IBF, что в будущем может гарантировать его обладателю чемпионский бой. На данный момент поясом IBF владеет британец Даниель Дюбуа.

Где и когда смотреть бой Чисора — Валлин

В прямом эфире в Украине данный поединок покажет медиаплатформа DAZN. Основной кард начнется в 20:30 по киевскому времени, ориентировочное начало главного боя — в 00:00. Добавим, что официальный просмотр поединка возможен по подписке DAZN стоимостью 370 грн.

Прогноз букмекеров на бой Чисора — Валлин

Специалисты оценили вероятность успеха британца коэффициентом 2,75, а шведа — 1,44. Добавим, что самым вероятным исходом дуэли является победа Валлина по очкам (коэффициент 2,62).

Андеркард шоу Чисора — Валлин

Напомним, Чисора известен украинским болельщикам по боям с Виталием Кличко и Александром Усиком.

Отто Валлин проиграл всего два раза в карьере двум топам супертяжелого веса — Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри.

Напомним, известный британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри, который в декабре 2024 года проиграл бой-реванш украинцу Александру Усику, объявил о завершении своей карьеры.