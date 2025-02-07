Чисора - Валлин: букмекеры не верят в успех друга Усика

"Война", возможно, завершит карьеру после этого поединка

В субботу, 8 февраля, в Манчестере (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг выйдет экс-соперник чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и шведский гигант Отто Валлин (27-2, 15 КО).

По мнению букмекеров, Чисора является аутсайдером поединка с Валлином. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценили вероятность успеха британца коэффициентом 2,75, а шведа — 1,44. Добавим, что самым вероятным исходом дуэли является победа Валлина по очкам (коэффициент 2,62).

Прогноз букмекеров на бой Чисора — Валлин:

Favbet: победа Чисоры 2,75 — победа Валлина 1,44

Отметим, бой Чисора — Валлин покажут в Украине. Кроме того, поединок является отборочным за второе место в рейтинге IBF, что в будущем может гарантировать его обладателю чемпионский бой.

Добавим, что Чисора провел поединок с Усиком. Несмотря на поражение, британец стал другом для Александра.

На данный момент поясом IBF владеет британец Даниель Дюбуа. "Динамит" в чемпионском поединке брутально нокаутировал Энтони Джошуа. После этого Даниель прибыл на шоу Усик — Фьюри 2 и вызвал на реванш украинца. К слову, в первом поединке Александр со скандалом победил британца.