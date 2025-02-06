Чисора – Валлин: где и когда смотреть бой

Большой бой пройдет в Манчестере

В субботу, 8 февраля, на арене "Co-op Live" в Манчестере (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. В главном поединке шоу на ринг выйдет экс-соперник чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и шведский гигант Отто Валлин (27-2, 15 КО).

В прямом эфире в Украине бой Чисора — Валлин покажет медиаплатформа DAZN. Кард начнется в 20:30 по киевскому времени, ориентировочное начало главного боя — в 00:00.

Добавим, что официальный просмотр поединка возможен по подписке DAZN стоимостью 370 грн (на 30 дней). На кону поединка будет стоять второе место в рейтинге IBF. Оно даст право в будущем претендовать на чемпионский поединок по этой линии. На данный момент поясом IBF владеет британец Даниель Дюбуа.

Напомним, Дюбуа в чемпионском поединке брутально нокаутировал Энтони Джошуа. После этого "Динамит" прибыл на шоу Усик — Фьюри 2 и вызвал на реванш украинца. К слову, в первом поединке Александр со скандалом победил Даниеля.