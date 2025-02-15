Беринчик проиграл чемпионский бой нокаутом (видео)

Украинский боксер провел первую защиту титула

В субботу, 15 февраля (время киевское), в Нью-Йорке (США) состоялось большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого на ринге сошлись непобедимый украинский чемпион Денис Беринчик (20-1, 9 КО) и небитый американец Кишон Дэвис (13-0, 9 КО). Накануне поединка произошла целая серия скандалов вокруг титульного поединка.

Бой за титул чемпиона WBO в легком весе проходил на Madison Square Garden Theater и завершился победой Дэвиса нокаутом. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинец с первых секунд кинулся в размен с соперником, пытаясь затеять драку. В 3-м раунде Беринчик нарвался на тяжелый встречный удар и впервые в карьере оказался в нокдауне. Уже в следующем раунде Дэвис мощным ударом по корпусу нокаутировал Дениса.

Отметим, во время медиа-недели Дэвис всячески провоцировал Беринчика, используя трэш-ток. Американец обвинил украинца в расизме из-за посылки, в которой находились бананы и арбуз. А на взвешивании Денис толкнул соперника в спину, из-за чего боксеры едва не подрались до боя.

Напомним, Беринчик впервые в карьере стал чемпионом мира в мае 2024 года, перебоксировав в 12 раундах Эмануэля Наваррете из Мексики. Украинец Александр Усик следил за этим поединком и ярко отпраздновал победу Дениса.