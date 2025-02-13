Беринчик - Дэвис: в США проявили неуважение к украинцу (видео)

Боксеры очень эмоционально провели медиа-неделю перед боем

Украинский чемпион Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и американец Кишон Дэвис (12-0, 8 КО) взвесились перед титульным поединком. Накануне боксеры провели пресс-конференцию, после которой в США прогремел громкий скандал.

Оба боксера вложились в лимит легкого веса (до 61,2 кг). Об этом сообщает "Телеграф".

Вес украинского чемпиона составил 61,05 кг, а американского претендента — 60,87 кг. По итогам церемонии боксеры провели финальную дуэль взглядов. Дэвис что-то говорил Беринчику, а также трогал его пояс. В какой-то момент Кишон вышел вперед, а Денис его толкнул. Невероятно, но после этого украинца выгнали со сцены.

Затем у американца взяли интервью, а Беринчику даже не дали сказать слово. Организовывает вечер бокса в Нью-Йорке (США) промоутерская компания Top Rank, которая также занимается делами украинского боксера Василия Ломаченко.

Потасовка на взвешивании Беринчик - Дэвис

Напомним, Денис впервые защищает чемпионский пояс WBO, который добыл в мае 2024 года. Отметим, в Украине бой Беринчик — Дэвис покажут на платной основе. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на этот поединок.