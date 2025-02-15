Боксер "заморозил" соперника на шоу Беринчик - Дэвис (видео)

Дебютант брутальным нокаутом дебютировал в мекке бокса

В субботу, 15 февраля (время киевское), в Нью-Йорке (США) проходит большой вечер профессионального бокса Беринчик — Дэвис. В андеркарде шоу состоялся занимательный поединок.

В первом поединке основного карда 19-летний Хуанма Лопес де Хесус из Пуэрто-Рико удался дебют мечты. Об этом сообщает "Телеграф".

Хуанма уже в первом раунде нокаутировал 21-летнего американца Брайана Сантьяго (1-2-1, 0 КО). Де Хесус молниеносным встречным ударом попал прямо в челюсть сопернику, после чего тот рухнул на канвас. К слову, Сантьяго после падения "замерз", лежа на настиле, и после отсчета рефери зафиксировал победу дебютанта. Пуэрториканец блестяще стартовал в профи-боксе на Madison Square Garden Theater.

Видео нокаута в бою Хуанма Лопес де Хесус — Брайан Сантьяго

В главном поединке шоу украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет защиту титула WBO в легком весе в поединке против американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 КО). Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Беринчик — Дэвис, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.