В России заявили, что могут победить в несуществующем еврокубке: сеть хохочет

Отличился бывший тренер киевского "Динамо"

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского "Динамо" Валерий Газзаев считает, что российские клубы способны победить в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. К слову, все российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий комментарий Газзаева приводит "Чемпионат". Газзавев побеждал в Кубке УЕФА вместе с ЦСКА в сезоне 2004/05.

"Приятно вспоминать такие моменты. Было очень сложно. Мы собрались в январе, а 18 февраля уже был ответственный матч с "Бенфикой", тоже претендентом на победу. Пришлось формировать подготовку, у нас было всего 24 дня. И мы обыграли "Бенфику", а дальше нас остановить было сложно.

Это было достижение и ЦСКА, и всего российского футбола. Наши команды могут выигрывать такие турниры, как Кубок УЕФА или Лига чемпионов, – только надо ставить цели", – сказал Газзаев.

В сети лишь посмеялись над словами Газзаева. Дело в том, что Кубок УЕФА был упразднен в 2009 году, из-за чего победить в нем попросту невозможно.

Напомним, в России все чаще звучат прогнозы о том, что их сборную по футболу вот-вот вернут на международную арену. Это связывают с потеплением в других видах спорта. Спортивный юрист считает, что сборной РФ не светит сыграть на Евро-2028.