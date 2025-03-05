У Росії заявили, що можуть перемогти в неіснуючому єврокубку: мережа регоче

Відзначився колишній тренер київського "Динамо"

Колишній головний тренер московського ЦСКА та київського "Динамо" Валерій Газзаєв вважає, що російські клуби здатні перемогти у Лізі чемпіонів та Кубку УЄФА. До речі,всі російські клуби та збірні усунуті від міжнародних турнірів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Відповідний коментар Газзаєва наводить "Чемпіонат". Газзавєв перемагав у Кубку УЄФА разом із ЦСКА у сезоні 2004/05.

"Приємно згадувати такі моменти. Було дуже складно. Ми зібралися у січні, а 18 лютого вже був відповідальний матч із "Бенфікою", теж претендентом на перемогу. Довелося формувати підготовку, у нас було лише 24 дні. І ми обіграли "Бенфіку", а далі нас зупинити було складно.

Це було досягнення і ЦСКА, і російського футболу. Наші команди можуть вигравати такі турніри, як Кубок УЄФА або Ліга чемпіонів, — тільки треба ставити цілі", — сказав Газзаєв.

У мережі лише посміялися зі слів Газзаєва. Річ у тім, що Кубок УЄФА був скасований у 2009 році, через що перемогти в ньому просто неможливо.

Нагадаємо, у Росії все частіше звучать прогнози про те, що їхню збірну з футболу ось-ось повернуть на міжнародну арену. Це пов’язують із потеплінням в інших видах спорту. Спортивний юрист вважає, що збірній РФ не світить зіграти на Євро-2028.