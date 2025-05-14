"Шахтер" - "Динамо": онлайн-трансляция финала Кубка Украины

Горняки попытаются взять трофей в проваленном сезоне

В среду, 14 мая, в Житомире киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" разыграют Кубок Украины по футболу сезона 2024/25. К слову, "динамовцы" близки к чемпионству, а вот дончане могут завершить кампанию в Украинской премьер-лиге (УПЛ) лишь на третьем месте.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо". Решающая игра состоится в Житомире на Центральном стадионе, начало встречи — в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция финала Кубка Украины "Шахтер" — "Динамо" (обновляется)

Накануне "Телеграф" сообщал, где бесплатно смотреть матч "Шахтер" — "Динамо" по ТБ, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" стартовали в Кубке Украины с 1/8 финала. Киевляне прошли "Ворсклу" (2:1), а затем "Рух" (1:0). Дончане выбили из турнира "Зарю" (1:0) и "Александрию" (1:0). "Динамо" в полуфинале Кубка Украины одолело "Буковину"из Первой лиги со счетом 4:1. "Шахтер", в свою очередь, с большим трудом прошел "Полесье" (1:0).

"Шахтер" и "Динамо" в последний раз сыграли вничью 2:2

Добавим, что в апреле Бело-синие и Горняки провели репетицию финала, сыграв Классическое дерби в УПЛ. Матч, который проходил на "Арене Львов" завершился вничью со счетом 2:2, что фактически выбило "Шахтер" из чемпионской гонки. В первом круге "Динамо" и "Шахтер" также сыграли вничью (1:1).