"Безобразно": в России до сих пор не понимают, почему их не пускают на Олимпиаду

В РФ некоторые до сих пор не могут связать полномасштабную войну против Украины с недопуском на Игры

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о недопуске сборной РФ по хоккею на Олимпиаду-2026. Слухи об этом начались после публикации латвийских СМИ.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит "Матч ТВ". Татьяна не понимает, почему россиян не пускают на Игры.

"Такое решение меня не удивляет. Как бы они допустили сборную по хоккею? Они же никого не допускают. Это говорит о несправедливости мира, несправедливости людей, которые возглавляют мировой спорт. Нарушение ими правил их никак не касается. Они вершат судьбы стран, людей, спортсменов.

Почему никто не пишет, за что именно нас не допускают? Почему никто не задает такой вопрос? По какому решению мы отстранены? По какому решению другие страны допущены? Они дискредитируют страну. Пусть они скажут об этом. Это безобразно, но я хочу знать, почему не допускают?" — заявила Тарасова.

Напомним, на данный момент сборные России официально отстранены от всех соревнований до окончания сезона 2024/25 из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. К слову, уже принято решение, что россияне не сыграют на ЧМ-2026.