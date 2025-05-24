"Бридко": у Росії досі не розуміють, чому їх не пускають на Олімпіаду

У Росії деякі досі не можуть пов’язати повномасштабну війну проти України з недопуском на Ігри

Заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова відреагувала на інформацію про недопуск збірної РФ з хокею на Олімпіаду-2026. Чутки про це почалися після публікації латвійських ЗМІ.

Відповідний коментар Тарасової наводить "Матч ТВ". Тетяна не розуміє, чому росіян не пускають на Ігри.

"Таке рішення мене не дивує. Як би вони допустили збірну з хокею? Вони ж нікого не допускають. Це говорить про несправедливість світу, несправедливість людей, які очолюють світовий спорт. Порушення ними правил їх ніяк не стосується. Вони вершать долі країн, людей, спортсменів.

Чому ніхто не пише, за що саме нас не пускають? Чому ніхто не ставить таке запитання? За яким рішенням ми усунуті? За яким рішенням інші країни допущені? Вони дискредитують країну. Нехай вони скажуть про це. Це бридко, але я хочу знати, чому не допускають?" — заявила Тарасова.

Нагадаємо, на цей час збірні Росії офіційно відсторонені від усіх змагань до закінчення сезону 2024/25 через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. До речі, вже ухвалено рішення, що росіяни не зіграють на ЧС-2026.