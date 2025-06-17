Бабай на эмблеме: украинские болельщики шутят о сопернике "Шахтера" в еврокубках

В Швейцарии состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26

По итогам жеребьевки первого отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26, состоявшейся 17 июня, "Шахтер" сыграет свой первый матч против "Ильвеса" (Финляндия) дома. Украинцы не могут перестать "угорать" над логотипом своего соперника из Тампере.

"Телеграф" собрал самые искрометные реакции наших болельщиков на изображение рыси, которое словно нарисовано учеником младшей школы.

Матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля 2025 года. К слову, жеребьевка 2-го отборочного раунда ЛЕ состоится в среду, 18 июня. Для выхода в основной этап турнира Горнякам необходимо пройти 4 раунда отбора.

Отметим, что Tribuna.com включила логотип финской команды в список самых нелепых эмблем европейских клубов.

Интернет-пользователи пишут, что лого "Ильвеса" невозможно спутать ни с каким другим, и что на эмблеме финских футболистов – "бабай". Также болельщики предполагают, что логотип был нарисован в программе Paint, которой, как известно, пользуются лишь маленькие дети – это как первый шаг в создании картинок на компьютере.

Кто-то выразил уверенность в том, что "Шахтер" не может не пройти клуб с такой эмблемой. Другой комментатор заметил, что логотип, скорее, принадлежит монгольскому клубу, чем финскому. Вероятно, он сделал такой вывод из-за странного разреза глаз у рыси.

Ранее мы рассказали, что на стадионе "Шахтера" в оккупированном Донецке вырос лес и показали, как он теперь выглядит.