Бабай на емблемі: українські вболівальники жартують про суперника "Шахтаря" у єврокубках

У Швейцарії відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26

За підсумками жеребкування першого відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26, що відбулося 17 червня, "Шахтар" зіграє свій перший матч проти "Ільвеса" (Фінляндія) вдома. Українці не можуть перестати "угорати" над логотипом свого суперника з Тампере.

"Телеграф" зібрав найіскрометніші реакції наших уболівальників на зображення рисі, яке ніби намальоване учнем молодшої школи.

Матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 10 та 17 липня 2025 року. До речі, жеребкування 2-го відбірного раунду ЛЕ відбудеться у середу, 18 червня. Для виходу в основний етап турніру Гірникам необхідно пройти 4 раунди відбору.

Зазначимо, що Tribuna.com включила логотип фінської команди до списку найбезглуздіших емблем європейських клубів.

Інтернет-користувачі пишуть, що лого "Ільвеса" неможливо сплутати з жодним іншим, і що на емблемі фінських футболістів — "бабай". Також уболівальники припускають, що логотип було намальовано у програмі Paint, якою, як відомо, користуються лише маленькі діти – це як перший крок у створенні картинок на комп’ютері.

Хтось висловив упевненість у тому, що "Шахтар" не може не пройти клуб із такою емблемою. Інший коментатор зауважив, що логотип, скоріше, належить монгольському клубу, ніж фінському. Мабуть, він зробив такий висновок через дивний розріз очей у рисі.

Раніше ми розповіли, що на стадіоні "Шахтаря" в окупованому Донецьку виріс ліс та показали, як він тепер виглядає.