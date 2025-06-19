Мбаппе госпитализирован: что произошло с форвардом "Рела" на чемпионате мира

Француз заболел перед стартом "Реала" на турнире

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе попал в больницу. Инцидент произошел в Майами (США), где испанский клуб сыграл свой первый матч на Клубном чемпионате мира-2025.

26-летний Мбаппе попал в больницу из-за острого гастроэнтерита. Об этом сообщает пресс-служба "Реала" на своем официальном сайте.

"Наш игрок Килиан Мбаппе страдает острым гастроэнтеритом и был госпитализирован для прохождения ряда обследований и назначения соответствующего курса лечения", — говорится в сообщении.

По данным Marca, "Реал" накануне изолировал форварда в номере отеля. Футболист практически не мог есть и в последнее время питается только фруктами и спортивными напитками. Игрок пропустил поединок первого тура КЧМ-2025 против "Аль-Хиляля" (1:1).

Справка: гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, которое обычно вызвано инфекцией (вирусами или бактериями) и проявляется симптомами, такими как тошнота, рвота, диарея и боль в животе. Заболевание может передаваться через воду, пищу или воздух.

Напомним, "Барселона" досрочно завоевала золотые медали в Ла Лиге сезона 2024/25, после чего провела чемпионский парад. Накануне Сине-гранатовые выиграли Эль-Класико против "Реала".