Мбаппе госпіталізовано: що сталося з форвардом "Рела" на чемпіонаті світу

Француз захворів перед стартом "Реала" на турнірі

Нападник "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе потрапив до лікарні. Інцидент стався у Маямі (США), де іспанський клуб зіграв свій перший матч на Клубному чемпіонаті світу-2025.

26-річний Мбаппе потрапив до лікарні через гострий гастроентерит. Про це повідомляє пресслужба "Реала" на своєму офіційному сайті.

"Наш гравець Кіліан Мбаппе страждає на гострий гастроентерит і був госпіталізований для проходження низки обстежень та призначення відповідного курсу лікування", — йдеться в повідомленні.

За даними Marca, "Реал" напередодні ізолював форварда у номері готелю. Футболіст практично не міг їсти й останнім часом харчується лише фруктами та спортивними напоями. Гравець пропустив поєдинок першого туру КЧС-2025 проти "Аль-Хіляля" (1:1).

Довідка: гастроентерит – це запалення слизової оболонки шлунка та кишківника, яке зазвичай спричинене інфекцією (вірусами або бактеріями) та проявляється симптомами, такими як нудота, блювання, діарея та біль у животі. Захворювання може передаватися через воду, їжу чи повітря.

Нагадаємо, "Барселона" достроково здобула золоті медалі в Ла Лізі сезону 2024/25, після чого провела чемпіонський парад. Напередодні Синьо-гранатові виграли Ель-Класіко проти "Реала".