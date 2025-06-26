Зірка "Динамо" зробив пропозицію доньці легенди клубу (фото)

Дівчина, видно, сказала "Так!"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко зробив пропозицію своїй дівчині Христині, дочці знаменитого форварда Біло-синіх Максима Шацьких. Пара довгий час приховувала свої стосунки.

Про це повідомила Христина у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала фото букета білих троянд, супроводивши його емодзі "серце" і "кільце", натякнувши на заручини. Також вона опублікувала спільне фото із Миколою.

Микола Шапаренко заручився з Христиною Шацьких

Микола Шапаренко та Христина Шацьких

Зазначимо, Христина закінчила школу естрадного мистецтва та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де здобула юридичну освіту. Вона займалася акробатикою, гімнастикою, ходила на танці, а її хобі – гра на фортепіано та вокал. Раніше Шацьких започаткувала свій бренд одягу SHATSKI.

Довідка: Максим Шацьких – колишній капітан збірної Узбекистану. На клубному рівні найбільш відомий за виступами за київське "Динамо" (1999—2009). Найкращий бомбардир в історії чемпіонату України (124 м’ячі).

У сезоні 2024/25 Шапаренко зіграв 38 матчів на клубному рівні, відзначившись 7 голами та 10 гольовими передачами. Разом із "Динамо" Микола виграв чемпіонат України. Кияни вже у липні 2025 року стартують у відборі Ліги чемпіонів 2025/26.