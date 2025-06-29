Тренер Мудрика обрушился с критикой на США

Клуб украинца пробился в четвертьфинал Клубного чемпионата мира

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска после матча 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 с "Бенфикой" (4:1) раскритиковал организаторов турнира. Также специалист считает, что США не должны принимать соревнования такого уровня.

Соответствующий комментарий Марески приводит ESPN. Наставника лондонцев разозлила 2-часовая пауза в игре, вызванная погодой (в США матчи приостанавливают ради безопасности из-за грозы).

"По моему мнению, это уже не футбол. Это уже седьмой, восьмой, девятый матч, который останавливают. Честно говоря, это какая-то шутка, а не футбол. Это не для нас. Невозможно оставаться в раздевалке.

Это что-то совершенно новое, но мне это трудно понять. Я понимаю, что из соображений безопасности нужно останавливать игру. Но если останавливают 7-8 матчей – пожалуй, США не лучшее место для проведения этого турнира.

Не поймите меня неправильно. Я сказал, что это фантастическое соревнование. Это клубный чемпионат мира. Это топ. Мы рады попасть в восьмерку лучших команд. Мы рады побеждать в таких матчах.

Однако ситуация вызывает вопросы – 6-7 матчей было остановлено. Вероятно, те, кто принимает решение, имеют на это причину, потому что это не нормально – останавливать игру. На чемпионате мира сколько матчей останавливали? Пожалуй, ни одного. В Европе? Ни одного.

Мы здесь две недели, а уже остановили 6-7 матчей. Для меня лично это проблема.

Но я говорю как тренер. Когда ты находишься в помещении два часа, пытаешься держать игроков в игре, но в течение этих двух часов они общаются с семьей по вопросам безопасности. Они что-то едят, развлекаются, смеются. Как можно держать их сосредоточенными в течение двух часов? Это какая-то шутка", – сказал Мареска.

Матч "Бенфика" — "Челси" был остановлен на 86-й минуте. Спустя 2 часа игра была возобновлена. Игра продлилась около 4 часов и 40 минут и обновила рекорд, став самым продолжительным поединком в истории.

Этот поединок стал шестым приостановленным в США из-за угрозы грозы. "Челси" пробился в четвертьфинал КЧМ-2025, где сыграет с "Палмейрасом". В 2026 году США примут чемпионат мира по футболу. Сборная Украины начнет отбор на Мундиаль осенью 2025 года.