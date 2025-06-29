Тренер Мудрика обрушився із критикою на США

Клуб українця пробився до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска після матчу 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з "Бенфікою" (4:1) розкритикував організаторів турніру. Також фахівець вважає, що США не повинні приймати змагання такого рівня.

Відповідний коментар Марески наводить ESPN. Наставника лондонців розлютила 2-годинна пауза у грі, спричинена погодою (у США матчі припиняють заради безпеки через грозу).

"На мою думку, це вже не футбол. Це вже сьомий, восьмий, дев’ятий матч, який зупиняють. Чесно кажучи, це якийсь жарт, а не футбол. Це не для нас. Неможливо залишатися в роздягальні.

Це щось нове, але мені це важко зрозуміти. Я розумію, що з міркувань безпеки потрібно зупиняти гру. Але якщо зупиняють 7-8 матчів – мабуть, США не найкраще місце для проведення цього турніру.

Не зрозумійте мене неправильно. Я сказав, що це фантастичне змагання. Це клубний чемпіонат світу. Це топ. Ми раді потрапити до вісімки найкращих команд. Ми раді перемагати у таких матчах.

Однак ситуація викликає питання – 6-7 матчів було зупинено. Ймовірно, ті, хто ухвалює рішення, мають на це причину, бо це не нормально – зупиняти гру. На чемпіонаті світу, скільки матчів зупиняли? Мабуть, жодного. У Європі? Жодного.

Ми тут два тижні, а вже зупинили 6-7 матчів. Для мене особисто це проблема.

Але я говорю як тренер. Коли ти перебуваєш у приміщенні дві години, намагаєшся тримати гравців у грі, але протягом цих двох годин вони спілкуються із сім’єю з питань безпеки. Вони щось їдять, розважаються, сміються. Як можна тримати їх зосередженими протягом двох годин? Це якийсь жарт", – сказав Мареска.

Матч "Бенфіка" — "Челсі" було зупинено на 86-й хвилині. Через 2 години гра була відновлена. Гра тривала близько 4 годин і 40 хвилин і обновила рекорд, ставши найтривалішим поєдинком в історії.

Цей поєдинок став шостим призупиненим у США через загрозу грози. "Челсі" пробився до чвертьфіналу КЧС-2025, де зіграє з "Палмейрасом". У 2026 році США прийматимуть чемпіонат світу з футболу. Збірна України розпочне відбір на Мундіаль восени 2025 року.