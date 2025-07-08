Инцидент произошел на юниорском "Уимблдоне"

Лучший украинский теннисист среди юниоров Никита Билозерцев неудачно стартовал на "Уимблдоне-2025" в парном разряде. Накануне все украинцы вылетели со взрослого "Уимблдона".

Украинские журналисты хотели пообщаться со спортсменом, однако в его команде сообщили, что теннисист будет отвечать на вопросы только на английском и русском языках. Об этом сообщает "Большой теннис Украины" (БТУ).

После матча Билозерцев/Тило Берман (Австрия) — Мис Роттгеринг (Нидерланды)/Гидде Шонмейкерс (Нидерланды) – 1:6, 2:6 украинские журналисты, аккредитованные на турнире Большого Шлема от изданий "Чемпион" и "Большой теннис Украины", пригласили теннисиста на интервью. Вместе с украинцем пришел его болгарский тренер Стефан Пантов. Он и сообщил, что его подопечный отвечает на вопросы только на английском или русском языках. Представители СМИ отказались от интервью.

По информации БТУ, Пантов также является региональным координатором от Болгарской федерации тенниса (БФТ) в Черноморском регионе, а сам Билозерцев может сменить гражданство на болгарское.

16-летний Никита занимает 20-е место в рейтинге ITF Junior. В одиночном разряде юниорского "Уимблдона" Билозерцев пробился во второй раунд, обыграв Амира Омарханова из Казахстана — 6:4, 6:2.

Напомним, российские пропагандисты нарекли украинскую теннисистку Даяну Ястремскую "главной русофобкой Украины". Ранее Даяна в напряженном матче выбила из "Уимблдона" "нейтральную" россиянку Анастасию Захарову — 5:7, 7:5, 7:6(8).