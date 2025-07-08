ПСЖ - "Реал": где и когда смотреть полуфинал КЧМ-2025

Европейские гранды сыграют за место в финале турнира

В среду, 9 июля, французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал" сыграют в полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу-2025. В этом сезоне ПСЖ впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

В прямом эфире в Украине полуфинал КЧМ-2025 ПСЖ — "Реал" покажет медиаплатформа Megogo, телеканал "Суспільне Спорт", а также медиасервис DAZN. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч ПСЖ — "Реал" состоится на "Метлайф Стадиум" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучи в 22:00 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет с победителем "дуэли" "Челси" и "Флуминенсе".

Парижане подходят к игре в качестве главного фаворита соревнований. Французский суперклуб потерпел лишь одно поражение на турнире — от "Ботафого" (0:1) на групповой стадии. ПСЖ обыграл "Атлетико" (4:0), Сиэтл Саундерс (2:0), после чего выбил из плей-офф "Интер" Майами (4:0) и "Баварию" (2:0).

"Реал", в свою очередь, не проигрывал на Мундиале. В группе Сливочные справились с "Пачукой" (3:1) и "Зальцбургом" (3:0), сыграв вничью с "Аль-Хилялем" (1:1). В 1/8 финала мадридцы обыграли "Ювентус" (1:0), а в 1/4 — "Боруссию" Д (3:2).

На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей КЧМ-2025. Добавим, что турнир впервые проходит в новом формате.