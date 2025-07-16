Усик - Дюбуа 2: когда и как смотреть бой в Украине

Супербой пройдет на легендарной арене "Уэмбли"

В субботу, 19 июля, в Лондоне пройдет масштабный вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг выйдут чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO).

В Украине реванш Усик — Дюбуа 2 можно посмотреть на нескольких платформах. Об этом сообщает "Телеграф".

Официальные трансляции поединка Усик — Дюбуа 2 можно посмотреть в Украине на медиа-сервисах Megogo и DAZN. Megogo покажет вечер бокса с участием украинского чемпиона по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" (от 129 грн/месяц). Начало эфира на Megogo в 19:30 по киевскому времени. Главный бой вечера начнется ориентировочно в 23:30.

DAZN покажет вечер бокса в Лондоне по системе PPV (Pay-per-view, плата за просмотр, — Ред.). Стоимость трансляции составляет 830 грн. Бесплатная официальная трансляция поединка Усик — Дюбуа 2 не планируется. Добавим, что эфир на DAZN начнется также в 19:30.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударом ниже пояса уложил Александра, однако нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Ранее сообщалось, что Усик прекратил сотрудничество с промоутером перед реваншем с Дюбуа. К слову, Кот и Динамит заработают космические деньги за бой в Лондоне. Добавим, что букмекеры отдают предпочтение Александру.