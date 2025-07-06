Дюбуа вновь пойдет на подлость в бою с Усиком? Букмекеры оценили шансы

Британец в первом бою врезал украинцу ниже пояса

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоится объединительный бой между чемпионом мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 KO). На кону поединка стоит титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Букмекеры принимают необычные ставки на бой Усик — Дюбуа 2. К примеру, favbet оценил вероятность, того, что в реванше одному из боксеров снимут очко за удар ниже пояса.

Аналитики считают, что вероятность этого оценивается коэффициентом 5,00 (20%). Добавим, что Усик — безоговорочный фаворит, по мнению аналитиков. На триумф Александра можно сделать ставку с коэффициентом 1,36. В то же время успех Даниеля менее вероятен — коэффициент 4,00.

Добавим, что самым вероятным исходом поединка букмекеры считают победу Усика техническим нокаутом (коэффициент 2,60). Чуть менее вероятна победа украинца единогласным решением (3,50). Говоря про Дюбуа, специалисты считают, что он может победить техническим нокаутом (6,50), другие варианты триумфа "Динамита" менее вероятны.

Напомним, первый бой между боксерами завершился победой украинца нокаутом, хотя не обошлось без скандала. "Динамит" ударом ниже пояса отправил "Кота" на настил, правда, судья не засчитал нокдаун. Усик долго приходил в себя, но продолжил "дуэль" и нокаутировал британца. Команда Дюбуа считает, что рефери ошибся, а Александр проиграл поединок.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Добавим, что Усик накануне прекратил сотрудничество с промоутером Александром Красюком. Недавно стали известны гонорары боксеров во втором поединке.