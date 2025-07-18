От козака до гетмана: как менялся Усик с годами (фото)

Украинский чемпион прославляет историю родной страны

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) появились на публике накануне реванша. Второй бой между боксерами пройдет в Лондоне (Великобритания) в субботу, 19 июля.

Усик на пресс-конференцию пришел в стильном костюме и в шапке казацкой старшины. Пользователи нашли похожий образ в истории Украины, передает "Телеграф".

Образ Усика напомнил украинцам Павла Скоропадского — украинского государственного, политического и общественного деятеля, гетмана Украинской Державы.

Павел Скоропадский/Портрет Оксаны Полтавец-Гуйды

Александр Усик в образе гетмана Скоропадского/Фото: Getty Images

Усик не впервые примерял образ гетмана. После реванша с Тайсоном Фьюри Александр поднял над собой саблю гетмана Ивана Мазепы.

Александр Усик с саблей гетмана Ивана Мазепы/Фото: Getty Images

Перед первым поединком с "Цыганским королем" Усик вышел на ринг в образе гетмана Богдана Хмельницкого.

Александр Усик в образе Богдана Хмельницкого/Фото: Getty Images

Впервые Усик появился в образе гетмана на вечере бокса с участием Дениса Беринчика. Александр с гетманской булавой вывел Дениса на ринг.

До этого Александр часто выходил на бои в образе украинского казака. Иногда Александр проводил бои с казацким чубом, а на Олимпиаде-2012 он станцевал гопак.

Александр Усик в образе казака/Фото: Getty Images

Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли шоу Усик — Дюбуа 2 транслироваться бесплатно в Украине. Добавим, что вечер бокса в Лондоне покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется ориентировочно в 19:30 по киевскому времени.

К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.