Усик - Дюбуа 2: искусственный интеллект рассказал, в каком раунде упадет "Динамит"

Александр — явный фаворит боя

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) на легендарной арене "Уэмбли" чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF в королевском весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведут объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира. На кону поединка стоят 4 основных пояса в хевивейте.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать прогноз на супербой Усик — Дюбуа 2. ИИ считает украинца безоговорочным фаворитом поединка.

Прогноз Chatgpt на бой Усик — Дюбуа 2

Chatgpt считает Усика явным фаворитом на победу и оценивает его шансы в 75-85%. Самым вероятным исходом боя ИИ называет позднюю (8–12 раунд) победу Александра нокаутом, техническим нокаутом или решением судей. Сильными сторонами Усика называются техника, тактическая гибкость и опыт. Преимущества Дюбуа — мощь и агрессия.

Прогноз Grok на бой Усик — Дюбуа 2

Grok считает, что Усик победит Дюбуа с вероятностью 85%. "Динамит" может рассчитывать только на свой сильный удар. В то же время Александр обладает выдающимся боксерским IQ, невероятной выносливостью, позволяющей сохранять темп до 12-го раунда. Кроме того, он феноменально передвигается на ринге, мастерски адаптируясь к соперникам, избегая разменов и работая на дистанции. Единственными недостатками украинца, по мнению ИИ, являются возраст (38 лет) и и потенциальная уязвимость к ударам по корпусу.

Grok предполагает, что Кот нокаутирует "Динамита" в 9–11-м раунде или бой завершится победой украинца единогласным решением судей.

Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

Вечер бокса Усик — Дюбуа 2 покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется в 19:30 по киевскому времени с поединков раннего андеркарда. Главный бой начнется не ранее 23:30. Добавим, что бесплатная официальная трансляция реванша не планируется.

К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком. Добавим, что в день боя букмекеры "добавили" шансов Коту.

Напомним, в первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.