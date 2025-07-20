Украина - Канада: онлайн-трансляция матча Лиги наций (видео)

Сборная Украины имеет шанс попасть в плей-офф престижного турнира для сборных

В воскресенье, 20 июля, мужская сборная Украины по волейболу проведет ключевой поединок в Лиге наций-2025 против команды Канады. Накануне Сине-желтые уступили Сербии.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Канада будет доступна для просмотра на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Встреча, которая состоится в Любляне (Словения), начнется в 14:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча волейбольной Лиги наций Украина — Канада

Сине-желтые, несмотря на поражение в последней игре, сохранили за собой место в топ-8. Украина с 18 очками идет на 7-й месте в турнирной таблице. Канада с 14 баллами — 14-я. Наша команда гарантировано пробьется в плей-офф Лиги наций, если победит канадцев со счетом 3:0 или 3:1. В случае другого исхода все будет зависеть от матчей конкурентов.

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из национальной команды главной звезды, возможно, является отголоском одного из скандалов в украинском волейболе.