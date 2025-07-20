Україна — Канада: онлайн-трансляція матчу Ліги націй (відео)

Збірна України має шанс потрапити до плей-оф престижного турніру для збірних

У неділю, 20 липня, чоловіча збірна України з волейболу проведе ключовий поєдинок у Лізі націй-2025 проти команди Канади. Напередодні Синьо-жовті поступилися Сербії.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Канада буде доступна для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Зустріч, яка відбудеться у Любляні (Словенія), розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу волейбольної Ліги націй Україна — Канада

Синьо-жовті, попри поразку в останній грі, зберегли за собою місце у топ-8. Україна з 18 очками йде на 7-му місці у турнірній таблиці. Канада з 14 балами — 14-та. Наша команда гарантовано проб’ється у плей-оф Ліги націй, якщо переможе канадців із рахунком 3:0 або 3:1. У разі іншого результату все залежатиме від матчів конкурентів.

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід із національної команди головної зірки, можливо, є відлунням одного зі скандалів в українському волейболі.