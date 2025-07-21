"Бешикташ" - "Шахтер": букмекеры заинтриговали прогнозом на матч Лиги Европы

Горняки столкнутся с серьезным соперником

В четверг, 24 июля, "Шахтер" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2025/26 против "Бешикташа". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бешикташ" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, в этом поединке нет безоговорочного фаворита. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,69 на проход Горняков в следующий раунд. Шансы турецкой команды ниже — коэффициент 2,08. Однако вероятность победы стамбульцев в первой встрече выше — 41% против 33 %.

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги Европы "Бешикташ" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Бешикташ" 2,33 — ничья 3,55 — победа "Шахтер" 2,92)

William Hill: (2,25 — 3,40 — 2,75)

Bwin: (5,25 — 3,40 — 2,95)

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде Лиги Европы Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 00).