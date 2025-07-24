"Бешикташ" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Горняки сыграют с турецким грандом

В четверг, 24 июля, "Шахтер" сыграет гостевой матч с "Бешикташем" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бешикташ" — "Шахтер". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча "Бешикташ" — "Шахтер" (обновляется)

"Бешикташ" — "Шахтер" - новости пере игрой

Где и когда смотреть матч "Бешикташ" — "Шахтер"

Игра состоится на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле (Турция). В прямом эфире в Украине матч "Бешикташ" — "Шахтер" покажет "Київстар ТБ".

Прогноз букмекеров на матч "Бешикташ" — "Шахтер"

По мнению букмекеров, в этом поединке нет безоговорочного фаворита. Специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,69 на проход Горняков в следующий раунд. Шансы турецкой команды ниже — коэффициент 2,08. Однако вероятность победы стамбульцев в первой встрече выше — 41% против 33 %.

История встреч

"Шахтер" и "Бешикташ" не встречались между собой на официальном уровне. Тем не менее команды провели 3 товарищеских поединка. Дважды побеждали Горняки, раз была зафиксирована ничья. В последней встрече дончане играли со стамбульцами летом 2024 года (1:0 в пользу "Шахтера").

Отметим, соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтер" – "Бешикташ" станет проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). В случае поражения украинская либо турецкая команды сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против победителя пары "Сент-Патрикс" (Ирландия)/"Нимме Калью" (Эстония).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26.