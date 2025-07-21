"Бешикташ" – "Шахтар": букмекери заінтригували прогнозом на матч Ліги Європи

Гірники зіткнуться із серйозним суперником

У четвер, 24 липня, "Шахтар" зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2025/26 проти "Бешикташу". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бешикташ" — "Шахтар".

На думку букмекерів, у цьому поєдинку немає беззаперечного фаворита. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,69 на прохід Гірників у наступний раунд. Шанси турецької команди трохи нижчі – коефіцієнт 2,08. Однак ймовірність перемоги стамбульців у першій зустрічі вища — 41% проти 33%.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги Європи "Бешикташ" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Бешикташ" 2,33 — нічия 3,55 — перемога "Шахтар" 2,92)

William Hill: (2,25 — 3,40 — 2,75)

Bwin: (5,25 — 3,40 — 2,95)

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді Ліги Європи Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 00).