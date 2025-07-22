"Бешикташ" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Донецкий клуб сыграет против именитого соперника

В четверг, 24 июля, "Шахтер" проведет гостевой поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против турецкого "Бешикташа". К слову, Горняков возглавляет турецкий специалист Арда Туран, что добавляет изюминку в этом противостоянии.

В прямом эфире в Украине матч "Бешикташ" — "Шахтер" покажет "Київстар ТБ". Об этом сообщает медиа-платформа.

Игра состоится на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле (Турция). Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтер" – "Бешикташ" станет проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). В случае поражения украинская либо турецкая команды сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против победителя пары "Сент-Патрикс" (Ирландия)/"Нимме Калью" (Эстония).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде Лиги Европы Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 00).