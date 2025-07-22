"Бешикташ" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Донецький клуб зіграє проти іменитого суперника

У четвер, 24 липня, "Шахтар" проведе гостьовий поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти турецького "Бешикташу". До речі, Гірників очолює турецький фахівець Арда Туран, що додає родзинку у цьому протистоянні.

У прямому етері в Україні матч "Бешикташ" — "Шахтар" покаже "Київстар ТБ". Про це повідомляє медіаплатформа.

Гра відбудеться на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі (Туреччина). Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Додамо, суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтар" — "Бешикташ" стане невдаха в парі "Рейнджерс" (Шотландія) — "Панатінаїкос" (Греція). У разі поразки українська чи турецька команди зіграють у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти переможця пари "Сент-Патрікс" (Ірландія)/"Німме Калью" (Естонія).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді Ліги Європи Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 00).