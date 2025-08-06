Российский чиновник умело прислуживает Путину ради своей должности

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев хочет переименовать свою должность из-за любви к главе Кремля Владимиру Путину. Дегтярев называет себя "солдатом Путина".

Соответствующий комментарий Дегтярева приводит kommersant.ru. Михаил заявил, что не может быть "президентом" ОКР, ведь "в России есть только один президент".

Президент ОКР? На ближайшем Олимпийском собрании обращусь к коллегам с просьбой переименовать должность руководителя. Президент у нас один – президент России Владимир Владимирович Путин. Мне, если честно, иногда неловко за название своей новой должности. Да, есть традиции в мировом спорте, значит, в уставе пропишем, что в международном общении оставим термин le president" Михаил Дегтярев

Данное заявление высмеяли в сети. Один из пользователей отметил, что Дегтярев в очередной раз стал на четвереньки перед Путиным.

Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему аж до пенсии. Лестные высказывания о Путине привели Дегтярева в правительство РФ.

Напомним, Венгрия добилась от Европейского Союза исключения Дегтярева из санкционных списков. Это вызвало бурную реакцию в Эстонии. К слову, Михаил в конце 2024 года единолично возглавил российский спорт.

Ранее Дегтярев заявлял, что хочет сделать украинский Донбасс центром туризма в России. Добавим, что последователь Путина пошел на юридическую хитрость, чтобы снять санкции с российского спорта, однако МОК (Международный олимпийский комитет) пока не восстановил членство ОКР.