Версия с коровой сработала: двух россиян оправдали в деле о "допинге Мудрика"
Российские атлеты хитроумным способом избежали бана за допинг
Сразу два российских спортсмена избежали дисквалификации в деле об употреблении мельдония (милдронат). Именно это запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе звездного украинского футболиста Михаила Мудрика.
Россияне смогли доказать свою невиновность с помощью фантастической версии. Об этом в комментарии ТАСС рассказала начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.
У нас были подтвержденные случаи, когда спортсмены сдавали положительные допинг-пробы на такую субстанцию, как милдронат.
Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний.
Это немногочисленные случаи в нашей практике, два случая были доказаны. Но это все-таки редкие ситуации.
Представьте сами, спортсмен должен сдать допинг-пробу, а перед этим употребить большое количество не пастеризованного молока, не меньше литра в день. Далее, это молоко должно быть получено от коровы, которой кололи этот препарат, при том что, как правило, болеющих коров, получающих лекарства, не доят. Должна произойти целая цепочка событий.
При этом была выявлена очень низкая концентрация мельдония в пробах
Напомним, версия о корове всплывала и в допинг-скандале с Мудриком. Журналист Игорь Бурбас сообщил, что в лагере сборной Украины Михаилу в колено сделали инъекцию в виде стволовых клеток "мельдониевой" коровы.
Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика.