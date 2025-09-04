От простой учительницы до абсолютной чемпионки: как выглядела в молодости самая сильная женщина мира Анна Куркурина

Спортсменка активно помогает бездомным животным

Анна Куркурина – популярная украинская спортсменка, которая является абсолютной чемпионкой мира по паверлифтингу 2008, 2010 и 2012 годов. Она начинала свой путь с работы учителем биологии, а сейчас стала самой сильной женщиной мира. Также мы рассказывали, каким был в молодости самый сильный мужчина мира Василий Вирастюк.

"Телеграф" расскажет, как Анна Куркурина достигла высот в спорте и чем занимается сейчас.

Что известно об Анне Куркуриной

Куркурина родилась в 1966 году в Краматорске на Донетчине. Училась на кафедре зоологии биологического факультета ДонНУ. Она работала преподавателем биологии в средней школе. Позже Анна устроилась зоотехником в отдел хищных животных Николаевского зоопарка.

Куркурина в детстве, фото из сети

Куркурина до спортивной карьеры, фото из сети

Куркурина до и после занятий спортом, фото из сети

С 1998 года Анна работает тренером в фитнес-клубах по авторской методике. Преимущественно она занимается с женщинами, которым помогает прорабатывать разные группы мышц. Также она разработала индивидуальные программы для людей с инвалидностью и болезнями.

Куркурина занимается тренерской деятельностью, фото из сети

В 41 год Куркурина приняла участие в чемпионате мира 2008 в Пенсильвании в категории PRO. Тогда она стала абсолютной чемпионкой мира по паверлифтингу в режиме лежа. В Соединенных Штатах Америки спортсменка установила 6 мировых рекордов. Также она побеждала на чемпионатах мира по паверлифтингу в 2010 и 2012 годах.

Куркурина работает с людьми в спортзале, фото Юлии Синицкой

В 2014 году на 4-м Открытом кубке World Powerlifting Alliance Ukraine в Днепре Анна установила новый рекорд. При весе 72,5 килограмма спортсменка отжала от груди штангу весом 147,5 килограмма и получила звание "Самой сильной женщины планеты". Пока никто не смог превзойти этот результат.

Куркурина в спортзале, фото из сети

Параллельно чемпионка проводит профессиональные мастер-классы и семинары для тренеров. Она выпустила компакт-диски с комплексом тренировок "Сделай себя сам!"

Где сейчас Анна Куркурина

Во время полномасштабной войны России против Украины спортсменка занимается спасением бездомных животных. Анна остается в прифронтовом Николаеве, где сосредоточилась на работе в приюте. Также она помогает приютам в Днепре и Харькове. Параллельно Куркурина продолжает проводить тренировки в спортзале.

Куркурина помогает бездомным животным, фото с ее инстаграм-страницы

В 2024 году о Куркуриной сняли документальный фильм "Все має жити", где рассказали о ее волонтерской деятельности во время полномасштабной войны. В ленте воспроизвели жизненный путь Анны от работы учительницей до тренерства и помощи животным.

Документальный фильм "Все має жити" (анонс)

В течение 5 лет чемпионка ведет свой YouTube канал, где показывает тренировки. Также она появляется как эксперт на разных-шоу и дает интервью. В период 2022-2025 годов Анна побила еще 6 рекордов, имея сложные травмы. Об этом она рассказала "ТСН". Таким образом, за время своей профессиональной деятельности Анна установила 18 мировых рекордов.

А на психах в 2024-м году я, будучи многократно "порванной", занимаясь полтора месяца, сделала три мировых и три европейских рекорда. Еще и в новом для себя виде спорта – подъем на бицепс. Два рекорда в жиме своем. Но у меня "оторванная грудь", у меня все на шурупах. То есть я считаюсь инвалидом, но никогда не сделаю себя инвалидом. Анна Куркурина

Куркурина с подопечной, фото с ее инстаграм-страницы

Спортсменка также рассказывала журналистке Татьяне Гончаровой, что планирует поехать в октябре на чемпионат мира в Венгрию. Однако говорила, что сделает это только если закончится война. А все потому, что чемпионка принципиально не хочет покидать Украину во время полномасштабного вторжения. Боевые действия, начатые Россией, все еще продолжаются, поэтому неизвестно, примет ли спортсменка участие в чемпионате.

Я надеюсь, что скоро будет мир. Я в октябре хочу уехать в Венгрию на чемпионат мира. Я и мои дети с диагнозом ДЦП. – Если мира не будет, ты не уедешь? — Нет, я не смогу покинуть Украину, если идет война, это некрасиво будет. Анна Куркурина

