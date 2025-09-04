Від простої вчительки до абсолютної чемпіонки: як виглядала у молодості найсильніша жінка світу Анна Куркуріна

Спортсменка активно допомагає безпритульним тваринам

Анна Куркуріна — популярна українська спортсменка, яка є абсолютною чемпіонкою світу з паверліфтингу 2008, 2010 і 2012 років. Вона починала свій шлях з роботи вчителем біології, а зараз стала найсильнішою жінкою світу. Також ми розповідали, яким був у молодості найсильніший чоловік світу Василь Вірастюк.

"Телеграф" розкаже, як Анна Куркуріна досягла висот у спорті і чим займається зараз.

Що відомо про Анну Куркуріну

Куркуріна народилася у 1966 році в Краматорську, що на Донеччині. Навчалася на кафедрі зоології біологічного факультету ДонНУ. Вона працювала викладачем біології в середній школі. Пізніше Анна влаштувалася зоотехніком у відділ хижих тварин Миколаївського зоопарку.

Куркуріна у дитинстві, фото з мережі

Куркуріна до спортивної кар'єри, фото з мережі

Куркуріна до і після занять спортом, фото з мережі

З 1998 року Анна працює тренером у фітнес-клубах за авторською методикою. Переважно вона займається із жінками, яким допомагає пропрацьовувати різні групи м'язів. Також вона розробила індивідуальні програми для людей з інвалідністю та різними хворобами.

Куркуріна займається тренерською діяльністю, фото з мережі

У 41 рік Куркуріна взяла участь у чемпіонаті світу 2008 року в Пенсільванії в категорії PRO. Тоді вона стала абсолютною чемпіонкою світу з паверліфтингу в режимі лежачи. У Сполучених Штатах Америки спортсменка встановила 6 світових рекордів. Також вона перемагала на чемпіонатах світу з паверліфтингу в 2010 і 2012 роках.

Куркуріна працює з людьми у спортзалі, фото Юлії Синицької

У 2014 році на 4-му Відкритому кубку World Powerlifting Alliance Ukraine в Дніпрі Анна встановила новий рекорд. При вазі 72,5 кілограма, спортсменка відтиснула від грудей штангу вагою 147,5 кілограма і здобула звання "Найсильнішої жінки планети". Наразі ніхто не зміг перевершити цей результат.

Куркуріна у спортзалі, фото з мережі

Паралельно чемпіонка проводить професійні майстер-класи й семінари для тренерів. Вона випустила компакт-диски з комплексом тренувань "Зроби себе сам!".

Де зараз Анна Куркуріна

Під час повномасштабної війни Росії проти України спортсменка займається порятунком безпритульних тварин. Анна залишається у прифронтовому Миколаєві, де опікується притулком. Також вона допомагає притулкам у Дніпрі і Харкові. Паралельно Куркуріна продовжує проводити тренування у спортзалі.

Куркуріна допомагає безпритульним тваринам, фото з її інстаграм-сторінки

У 2024 році про Куркуріну зняли документальний фільм "Все має жити", де розповіли про її волонтерську діяльність під час повномасштабної війни. У стрічці відтворили життєвий шлях Анни від роботи вчителькою до тренерства й допомоги тваринам.

Документальний фільм "Все має жити" (анонс)

Протягом 5 років чемпіонка веде свій YouTube-канал, де показує тренування. Також вона з'являється як експертка на різних-шоу і дає інтерв'ю. У період 2022-2025 років Анна побила ще 6 рекордів, маючи складні травми. Про це вона розповіла "ТСН". Таким чином за час своєї професійної діяльності Анна встановила 18 світових рекордів.

А на психах у 2024-му році я, будучи багаторазово "порваною", займаючись півтора місяці, зробила три світових та три європейські рекорди. Ще й у новому для себе виді спорту – підйом на біцепс. Два рекорди в жимі своєму. Але у мене "відірвані груди", у мене все на шурупах. Тобто я вважаюсь інвалідом, але ніколи не зроблю себе інвалідом. Анна Куркуріна

Куркуріна з підопічною, фото з її інстаграм-сторінки

Спортсменка також розповідала журналістці Тетяні Гончаровій, що планує поїхати у жовтні на чемпіонат світу в Угорщину. Однак казала, що зробить це, лише якщо закінчиться війна. А все тому, що чемпіонка принципово не хоче покидати Україну під час повномасштабного вторгнення. Бойові дії, розпочаті Росією, все ще тривають, тому невідомо, чи спортсменка візьме участь у чемпіонаті.

Я сподіваюсь, що скоро буде мир. Я у жовтні хочу поїхати в Угорщину на чемпіонат світу. Я і мої діти з діагнозом ДЦП. — Якщо миру не буде, ти не поїдеш? — Ні, я не зможу покинути Україну, якщо йде війна, це некрасиво буде. Анна Куркуріна

Раніше "Телеграф" розповідав, в які скандали потрапляв відомий боксер Василь Ломаченко. Він вже пішов із великого спорту.