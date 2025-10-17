"Бавария" - "Боруссия" Д: онлайн-трансляция матча
-
-
138-е дерби Германии состоится в Мюнхене
В субботу, 18 октября, в Германии состоится главное дерби страны — Дер-Класикер. Обе команды представляют Германию в Лиге чемпионов УЕФА.
Что нужно знать:
- 138-е дерби Германии пройдет в Мюнхене
- "Бавария" подходит к игре в качестве фаворита
- Рассудит встречу бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Боруссия" Д. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Боруссия" Д (обновляется)
Где смотреть матч "Бавария" — "Боруссия" Д
В прямом эфире в Украине суперматч "Бавария" — "Боруссия" Д покажет медиа-платформа Setantasports.com. Стоимость просмотра составляет 109 грн/месяц. Кроме того, игру покажет медиасервис Megogo по подписке Megopack N+S (599 грн/месяц). Добавим, что встреча состоится в Мюнхене на "Альянц Арене".
Прогноз букмекеров на матч "Бавария" — "Боруссия" Д
По мнению специалистов, "Бавария" подходит к игре с дортмундцами в качестве безоговорочного фаворита. На триумф мюнхенцев аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,36. В то же время успех гостей менее вероятен — коэффициент 7,00. Букмекеры оценили вероятность успех хозяев в 70% против 13% — за "Боруссию" Д.
История встреч
Команды сыграли между собой 137 раз: "Бавария" выиграла 67 матчей, 37 раз клубы победителя не выявили, 33 побед на счету "Боруссии" Д. В последней игре команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Турнирные расклады
После 6 туров "Бавария" идет в чемпионате Германии 2025/26 без потерь с впечатляющей разницей голов 25-3. "Боруссия" Д — вторая, дортмундцы отстают от мюнхенцев на 4 очка.
Ранее сообщалось, что формат Лиги чемпионов может вновь измениться. Соревнования лишь во второй раз проходят в обновленном формате без групп.