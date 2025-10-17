"Баварія" — "Боруссія" Д: онлайн-трансляція матчу
138 дербі Німеччини відбудеться в Мюнхені
У суботу, 18 жовтня, у Німеччині відбудеться головне дербі країни – Дер-Класікер. Обидві команди представляють Німеччину в Лізі чемпіонів УЄФА.
Що потрібно знати:
- 138 дербі Німеччини пройде в Мюнхені
- "Баварія" підходить до гри як фаворит
- Розсудить зустріч бригада арбітрів на чолі з Бастіаном Данкертом
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Боруссія" Д. Початок гри о 19:30 за київським часом.
Онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Боруссія" Д (оновлюється)
Де дивитись матч "Баварія" — "Боруссія" Д
У прямому етері в Україні суперматч "Баварія" – "Боруссія" Д покаже медіаплатформа Setantasports.com. Вартість перегляду складає 109 грн/місяць. Окрім того, гру покаже медіасервіс Megogo за підпискою Megopack N+S (599 грн/місяць). Додамо, що зустріч відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені".
Прогноз букмекерів на матч "Баварія" — "Боруссія" Д
На думку фахівців, "Баварія" підходить до гри з дортмундцями як беззаперечний фаворит. На тріумф мюнхенців аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,36. Разом з тим успіх гостей менш ймовірний — коефіцієнт 7,00. Букмекери оцінили ймовірність успіху господарів у 70% проти 13% — за "Боруссію" Д.
Історія зустрічей
Команди зіграли між собою 137 разів: "Баварія" виграла 67 матчів, 37 разів клуби переможця не виявили, 33 перемоги на рахунку "Боруссії" Д. В останній грі команди зіграли внічию з рахунком 2:2.
Турнірні розклади
Після 6 турів "Баварія" йде у чемпіонаті Німеччини 2025/26 без втрат із дивовижною різницею голів 25-3. "Боруссія" Д — друга, дортмундці відстають від мюнхенців на 4 очки.
