"Баварія" — "Боруссія" Д: онлайн-трансляція матчу

138 дербі Німеччини відбудеться в Мюнхені

У суботу, 18 жовтня, у Німеччині відбудеться головне дербі країни – Дер-Класікер. Обидві команди представляють Німеччину в Лізі чемпіонів УЄФА.

Що потрібно знати:

"Баварія" підходить до гри як фаворит

Розсудить зустріч бригада арбітрів на чолі з Бастіаном Данкертом

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Боруссія" Д. Початок гри о 19:30 за київським часом.

Де дивитись матч "Баварія" — "Боруссія" Д

У прямому етері в Україні суперматч "Баварія" – "Боруссія" Д покаже медіаплатформа Setantasports.com. Вартість перегляду складає 109 грн/місяць. Окрім того, гру покаже медіасервіс Megogo за підпискою Megopack N+S (599 грн/місяць). Додамо, що зустріч відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені".

Прогноз букмекерів на матч "Баварія" — "Боруссія" Д

На думку фахівців, "Баварія" підходить до гри з дортмундцями як беззаперечний фаворит. На тріумф мюнхенців аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,36. Разом з тим успіх гостей менш ймовірний — коефіцієнт 7,00. Букмекери оцінили ймовірність успіху господарів у 70% проти 13% — за "Боруссію" Д.

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 137 разів: "Баварія" виграла 67 матчів, 37 разів клуби переможця не виявили, 33 перемоги на рахунку "Боруссії" Д. В останній грі команди зіграли внічию з рахунком 2:2.

Турнірні розклади

Після 6 турів "Баварія" йде у чемпіонаті Німеччини 2025/26 без втрат із дивовижною різницею голів 25-3. "Боруссія" Д — друга, дортмундці відстають від мюнхенців на 4 очки.

Турнірна таблиця Бундесліги

Раніше повідомлялося, що формат Ліги чемпіонів може знову змінитись. Змагання лише вдруге відбуваються в оновленому форматі без груп.