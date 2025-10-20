"Самсунспор" - "Динамо": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Киевский клуб попытается прервать неудачную серию в Турции

В четверг, 23 октября, Бело-синие сыграют свой второй поединок в рамках основного этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Самсунспор" — "Динамо".

Что нужно знать

"Динамо" проведет гостевой поединок с "Самсунспором" в Турции

Эксклюзивным транслятором Лиги конференций в Украине является Megogo

Бесплатной официальной трансляции матча "Самсунспор" — "Динамо" не будет

В прямом эфире в Украине игру "Самсунспор" — "Динамо" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Посмотреть поединок "Самсунспор" — "Динамо" смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 279 грн за месяц. Игра состоится в Самсуне (Турция) на стадионе "Самсун Йени Ондокуз Майис". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Официальной бесплатной трансляции матча не будет.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отбора квалифицировалось в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне стартовали в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2).

В чемпионате Украины киевляне находятся на третьей позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".